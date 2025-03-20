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Заставляли военного простить знакомому долг: в Киеве двум мужчинам сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 23917 просмотра

Двое мужчин пытались заставить военного отказаться от долга знакомого, применяя силу. Им уже сообщили о подозрении и отправили под круглосуточный домашний арест.

Заставляли военного простить знакомому долг: в Киеве двум мужчинам сообщили о подозрении

В столице двум мужчинам, которые силой заставляли военного простить их знакомому долг, сообщили о подозрении. Об этом сообщает прокуратура Киева, пишет УНН.

... сообщено о подозрении двум мужчинам, которые заставляли военнослужащего не требовать у должника возврата денег (ч. 2 ст. 355 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

Детали

Военнослужащий одолжил свой автомобиль знакомому, который повредил его. При этом на ремонт автомобиля деньги также одолжил у владельца автомобиля.

Однако, двое друзей должника по собственной инициативе решили "помочь" ему и заставили владельца автомобиля отказаться от получения долга за ремонт автомобиля. Они приехали в кафе, где был военный, а затем на улице начали его бить и пытались затолкать в свою машину. Впрочем, сделать это им помешали друзья военного, которые выбежали ему на помощь. После этого нападавшие уехали с места конфликта.

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В настоящее время подозреваемые находятся под круглосуточным домашним арестом.

Злоумышленники были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и им сообщили о подозрениях.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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