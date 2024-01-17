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Зміцнюємо здоровʼя нації: переможці конкурсу "Час діяти, Україно!" відкрили сучасний спортивний зал на Черкащині

Київ • УНН

 • 27846 перегляди

Сучасний спортивний зал на території Степанецької ОТГ відкрили переможці конкурсу "Час діяти, Україно!"

Переможці конкурсу соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" відкрили сучасний спортивний зал на території Степанецької ОТГ, що на Черкащині. Про це повідомляє благодійний фонд "МХП-Громаді", передає УНН.

Деталі

Мова про проєкт Канівського Вищого Професійного Училища.

"Наш фонд та Степанецька ОТГ інвестували в цей проєкт 700 тис. грн., повністю реконструювавши старий простір: зробили ремонт підлоги, стелі, стін, замінили вікна, облаштували опалення та освітлення, придбали м’ячі, мати, волейбольні сітки, баскетбольні щити та інший інвентар. Діти, молодь, дорослі кажуть, що обожнюють проводити тут час. А ми радіємо, що можемо зміцнювати здоров’я нашої нації", - повідомили в "МХП-Громаді".

Додамо

Конкурс "Час діяти, Україно!" триває пʼятий рік поспіль. Рекордну кількість заявок для участі у конкурсі було подано торік — 837.

Бюджет конкурсу становить майже 13 млн грн. Грантовий конкурс охоплює 12 областей України.

Довідка

"МХП-Громаді" — український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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