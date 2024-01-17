Укрепляем здоровье нации: победители конкурса "Час діяти, Україно!" открыли современный спортивный зал в Черкасской области

Победители конкурса социальных инициатив "Час діяти, Україно!" открыли современный спортивный зал на территории Степанецкой ОТГ, что в Черкасской области. Об этом сообщает благотворительный фонд "МХП-Громаді", передает УНН.

Детали

Речь о проекте Каневского Высшего Профессионального Училища.

"Наш фонд и Степанецкая ОТГ инвестировали в этот проект 700 тыс. грн., полностью реконструировав старое пространство: сделали ремонт пола, потолка, стен, заменили окна, обустроили отопление и освещение, приобрели мячи, маты, волейбольные сетки, баскетбольные щиты и другой инвентарь. Дети, молодежь, взрослые говорят, что обожают проводить здесь время. А мы радуемся, что можем укреплять здоровье нашей нации", - сообщили в "МХП-Громаді".

Добавим

Конкурс "Час діяти, Україно!" продолжается пятый год подряд. Рекордное количество заявок для участия в конкурсе было подано в прошлом году - 837.

Бюджет конкурса составляет почти 13 млн грн. Грантовый конкурс охватывает 12 областей Украины.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.