Укрепляем здоровье нации: победители конкурса "Час діяти, Україно!" открыли современный спортивный зал в Черкасской области

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
16 января  •  127135 просмотра

Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
15 января  •  142334 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
15 января  •  150808 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
15 января  •  146741 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
15 января  •  151509 просмотра

Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
15 января  •  143332 просмотра

Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

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Укрепляем здоровье нации: победители конкурса "Час діяти, Україно!" открыли современный спортивный зал в Черкасской области

Современный спортивный зал на территории Степанецкой ОТГ открыли победители конкурса "Час діяти, Україно!" .

Общество •   •  10555 просмотра
Укрепляем здоровье нации: победители конкурса "Час діяти, Україно!" открыли современный спортивный зал в Черкасской области

За 2023 год почти 85 процентов билетов было продано онлайн - Укрзализныця

В 2023 году 84,6% железнодорожных билетов было продано онлайн через сервисы Укрзализныци и ее партнеров. Использование мобильного приложения Укрзализныци также выросло на 23,2% до 37,9%.

Общество •   •  11616 просмотра
За 2023 год почти 85 процентов билетов было продано онлайн - Укрзализныця

Дефицита электроэнергии не наблюдается - Минэнерго

Министерство энергетики Украины сообщает об отсутствии дефицита электроэнергии. При этом министерство призывает уменьшить потребление в пиковые часы

Экономика •   •  10047 просмотра
Дефицита электроэнергии не наблюдается - Минэнерго

Ночью над Запорожьем уничтожили разведывательный БпЛА и два "шахеда" рф

Силы обороны Украины ночью сбили один разведывательный беспилотник и два "шахеда" над Запорожьем.

Война •   •  13257 просмотра
Ночью над Запорожьем уничтожили разведывательный БпЛА и два "шахеда" рф

рф пытается вербовать в шпионы искателей убежища - финские спецслужбы

Полиция безопасности Финляндии (SUPO) заявила, что россия пытается вербовать искателей убежища для осуществления разведывательной деятельности. В SUPO подчеркнули, что это не является массовым, но распространенным методом российских спецслужб.

Новости Мира •   •  8617 просмотра
рф пытается вербовать в шпионы искателей убежища - финские спецслужбы

россияне обстреляли Михайловку в Херсонской области, поврежден дом

Российская армия обстреляла Михайловку в Херсонской области, в результате чего загорелся частный дом. О пострадавших не сообщается.

Война •   •  13752 просмотра
россияне обстреляли Михайловку в Херсонской области, поврежден дом

Военный вертолет Ми-8 разбился вблизи столицы Кыргызстана, есть погибшие

Военный вертолет Ми-8 разбился во время тренировочных полетов на окраине столицы Кыргызстана, Бишкека, что привело к человеческим жертвам. Причины катастрофы выясняет Министерство обороны Кыргызстана.

Новости Мира •   •  11273 просмотра
Военный вертолет Ми-8 разбился вблизи столицы Кыргызстана, есть погибшие

Дела Майдана: еще девять "беркутовцев" предстанут перед судом за массовые расстрелы на Институтской

Еще девять сотрудников "черной роты Беркута" предстанут перед судом по делу о массовых расстрелах активистов на улице Институтской в Киеве в 2014 году во время Майдана.

Криминал и ЧП •   •  13449 просмотра
Дела Майдана: еще девять "беркутовцев" предстанут перед судом за массовые расстрелы на Институтской

Количество пострадавших в результате атаки рф на Одессу увеличилось до семи, в Харькове повреждено медучреждение - Минздрав

В результате ночной атаки на Одессу, семь человек получили ранения, пятеро из них были госпитализированы, а в Харькове 16 человек были госпитализированы после ракетного обстрела.

Война •   •  17633 просмотра
Количество пострадавших в результате атаки рф на Одессу увеличилось до семи, в Харькове повреждено медучреждение - Минздрав

россияне ночью обстреляли 8 населенных пунктов Украины: в Одессе и Харькове по меньшей мере 20 пострадавших - МВД

Российская армия атаковала украинские города, включая Харьков и Одессу, в ночь на 17 января, в результате чего, по словам министра внутренних дел Игоря Клименко, по меньшей мере 20 человек получили ранения.

Война •   •  18447 просмотра
россияне ночью обстреляли 8 населенных пунктов Украины: в Одессе и Харькове по меньшей мере 20 пострадавших - МВД