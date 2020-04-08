Зміни до Бюджету-2020 доопрацьовуються в комітеті ВР - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Основні зміни до Державного бюджету на 2020 рік наразі доопрацьовуються в парламентському комітеті з питань бюджету. Про це повідомив на брифінгу після засідання уряду міністр фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.
“Ми сьогодні знаходимось в досить цікавій ситуації — з одного боку коронавірус, з іншого боку економічна криза трохи піджимає. Тому ми досить швидко маємо рухатись. На сьогодні в комітеті з питань бюджету доопрацьовується проект бюджету на 2020 рік, основні зміни. У тому числі передбачено заходи на боротьбу з коронавірусом, створення фонду для боротьби з коронавірусом у розмірі 66,3 млрд грн”, — сказав міністр.
Також, з його слів, у бюджеті є можливість передбачити пенсійні виплати пенсіонерам, передбачаються кошти на підвищення заробітних плат медичним працівникам.
На думку урядовця, ці заходи дозволять максимально оперативно вирішити питання, з якими Україна стикається щодня.
Нагадаємо, очільник уряду Шмигаль не виключив, що карантин в Україні продовжать до травня. Наразі він триває до 24 квітня.