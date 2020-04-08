Карантин в Україні планують продовжити до травня - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Карантинні заходи в Україні, за умови зниження рівня захворюваності на коронавірус, почнуть послаблювати не раніше травня. Про це наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
“Україна не може дозволити собі 2-3 місяці сидіти на дивані, економіку треба буде запускати. Якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то лише в травні місяці ми почнемо вести розмову про послаблення карантинних заходів. Це точно не буде зроблено з 14 квітня, як було розповсюджено в фейкових іноформаціях”, — наголосив Шмигаль.
За його словами, протягом квітня уряд не відступить від того карантинного режиму, який запроваджений.
“Карантин буде провадитись до встановленого 24 квітня і, можливо, скоріш за все, буде продовжений до початку травня місяця. В травні, за умов позитивної динаміки, ми запустимо економіку країни”, — додав Шмигаль.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку питань, зокрема, проект постанови про утворення Ради з питань економічного розвитку та законопроект щодо захисту населення від інфекційних хвороб.