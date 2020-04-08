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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 61384 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 71767 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 85283 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 83524 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103356 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85904 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 15:53 • 130924 просмотра

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Карантин в Украине планируют продлить до мая - Шмыгаль

Карантин в Украине планируют продлить до мая - Шмыгаль

Киев  •  УНН

 • 783720 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Карантинные мероприятия в Украине, при снижении уровня заболеваемости коронавирус, начнут ослаблять не раньше мая. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

“Украина не может позволить себе 2-3 месяца сидеть на диване, экономику надо будет запускать. Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то только в мае мы начнем вести разговор об ослаблении карантинных мероприятий. Это точно не будет сделано с 14 апреля, как было распространено в фейковых иноформациях”, — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, в течение апреля правительство не отступит от того карантинного режима, который введен.

“Карантин будет производиться с установленным 24 апреля и, возможно, скорее всего, будет продлен до начала мая месяца. В мае, при условии положительной динамики, мы запустим экономику страны”, — добавил Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, проект постановления о создании Совета по вопросам экономического развития и законопроект по защите населения от инфекционных болезней.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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