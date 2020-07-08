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Зміна запобіжного заходу Микитасю: суд пішов до нарадчої кімнати

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Суддя Вищого антикорупційного суду, який розглядає клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу експрезиденту "Укрбуду" Максиму Микитасю, якого підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії, видалився до нарадчої кімнати, передає кореспондент УНН.

"Слідчий суддя видаляється до нарадчої кімнати для вирішення питання", - сказав суддя.

Як повідомлялося, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відправила під варту експрезидента "Укрбуду" Максима Микитася з альтернативою внесення 100 млн гривень застави.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд задовольнив звернення щодо повернення експрезиденту "Укрбуду" Максиму Микитасю 50 млн грн застави.

Як повідомлялося, експрезидент "Укрбуду" Максим Микитась не планує вносити решту суми застави у розмірі 50 млн грн, адже не має на це можливості.

Як повідомлялося, експрезидента корпорації "Укрбуд" підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

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