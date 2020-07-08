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Изменение меры пресечения Микитасю: суд удалился в совещательную комнату

Изменение меры пресечения Микитасю: суд удалился в совещательную комнату

Киев  •  УНН

 • 11060 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Судья Высшего антикоррупционного суда, рассматривающего ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения экс-президенту "Укрстроя" Максиму Микитасю, которого подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии, удалился в совещательную комнату, передает корреспондент УНН.

"Следственный судья удаляется в совещательную комнату для решения вопроса", - сказал судья.

Как сообщалось, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отправила под стражу экс-президента "Укрстроя" Максима Микитася с альтернативой внесения 100 млн гривен залога.

Напомним, Высший антикоррупционный суд удовлетворил обращение о возврате экс-президенту "Укрстроя" Максиму Микитасю 50 млн грн залога.

Как сообщалось, экс-президент "Укрстроя" Максим Микитась не планирует вносить оставшуюся сумму залога в размере 50 млн грн, ведь не имеет на это возможности.

Как сообщалось, экс-президента корпорации "Укрстрой" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

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