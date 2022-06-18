ЗМІ: у Пентагоні думають про те, щоб відправити Україні ще чотири HIMARS

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“За словами двох представників міністерства оборони, у Пентагоні схиляються до того, щоб відправити Україні ще чотири ракетні установки як наступний транш військової допомоги. У разі схвалення Білим домом, цей крок подвоїть кількість високомобільних артилерійських ракетних систем, відправлених до країни”, — йдеться в повідомленні.

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Як зазначив один із чиновників Пентагону, рішення відправити в Україну ще чотири РСЗВ не є остаточним. За його словами, воно буде “базуватися на нагальних потребах України”.

Ще один американський чиновник наголосив, що адміністрація розраховує схвалити низку додаткових HIMARS у пакеті, хоча остаточна кількість може змінитися в останню хвилину.

Politico додає, що Білий дім побоюється застосування Україною ракет великої дальності для ураження цілей на території росії. Але лідер фракції “Слуга народу” у ВР та голова переговорної групи з рф Давид Арахамія у коментарі Politico підкреслив, Київ запевнив Вашингтон, що зброя застосовуватиметься лише на території України.

“Ми готові підписати будь-які гарантії в письмовій формі”, — сказав він, запропонувавши навіть проголосувати це рішення в парламенті.

Нагадаємо

США та партнери підготували понад 1000 українських військових до використання іноземної військової техніки.