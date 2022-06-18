СМИ: в Пентагоне думают о том, чтобы отправить Украине еще четыре HIMARS

КИЕВ. 19 июня. УНН. В Пентагоне склоняются к тому, чтобы отправить Украине еще четыре реактивных системы залпового огня HIMARS в качестве следующего транша военной помощи. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух представителей Минобороны США и еще одного американского чиновника, передает УНН.