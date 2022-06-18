СМИ: в Пентагоне думают о том, чтобы отправить Украине еще четыре HIMARS
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В Пентагоне склоняются к тому, чтобы отправить Украине еще четыре реактивных системы залпового огня HIMARS в качестве следующего транша военной помощи. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух представителей Минобороны США и еще одного американского чиновника, передает УНН.
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“По словам двух представителей министерства обороны, в Пентагоне склоняются к тому, чтобы отправить Украине еще четыре ракетные установки как следующий транш военной помощи. В случае одобрения Белым домом, этот шаг удвоит количество высокомобильных артиллерийских ракетных систем, отправленных в страну”, — говорится в сообщении.
Детали
Как отметил один из чиновников Пентагона, решение отправить в Украину еще четыре РСЗО не является окончательным. По его словам, оно будет “базироваться на насущных нуждах Украины”.
Еще один американский чиновник подчеркнул, что администрация рассчитывает одобрить ряд дополнительных HIMARS в пакете, хотя окончательное количество может измениться в последнюю минуту.
Politico добавляет, что Белый дом опасается применения Украиной ракет большой дальности для поражения целей на территории россии. Но лидер фракции “Слуга народа” в ВР и председатель переговорной группы по рф Давид Арахамия в комментарии Politico подчеркнул, Киев заверил Вашингтон, что оружие будет применяться только на территории Украины.
“Мы готовы подписать любые гарантии в письменной форме”, — сказал он, предложив даже проголосовать это решение в парламенте.
Напомним
США и партнеры подготовили более 1000 украинских военных к использованию иностранной военной техники.