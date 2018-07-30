ЗМІ: сирійські військові взяли під контроль лінію роз'єднання військ з Ізраїлем на Голанах
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Вся лінія роз’єднання сирійських та ізраїльських військ на Голанських висотах знаходиться під контролем сирійських військових. Про це повідомив у понеділок телеканал Al-Manar. За її інформацією, сирійська сторона забезпечує безпеку уздовж всієї лінії роз’єднання від прикордонного з Ліваном району Шебаа до пункту Маар на стику окупованої частини Голан з територією Йорданії, передає УНН.
Сирійське військове джерело заявило телеканалу, що присутності збройних угруповань на кордоні демілітаризованої зони покладено край, і ситуація повернулася до статус-кво, який існував до захоплення прикордонних селищ бойовиками.
За відомостями газети Al-Watan, Сили ООН зі спостереження за роз’єднанням сирійських та ізраїльських військ (СООННР) вже в серпні відновлять свою миротворчу місію в цьому районі.
Згідно з міжнародними домовленостями, в буферній зоні між Ізраїлем і Сирією не повинні знаходитися жодних збройних елементів, крім миротворців ООН, які відстежують дотримання режиму припинення вогню. Станом на жовтень 2017 року кількість військовослужбовців контингенту становила 949 осіб, число цивільних співробітників — 131.
Як повідомляв УНН, керівництво Ізраїлю в рамках домовленостей з Росією визнає контроль сирійської влади над територіями в південній частині Сирії і починає роботу з реалізації угоди про роз’єднання від 1974 року.