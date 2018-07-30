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СМИ: сирийские военные взяли под контроль линию разъединения войск с Израилем на Голанах

СМИ: сирийские военные взяли под контроль линию разъединения войск с Израилем на Голанах

Киев  •  УНН

 • 8025 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Вся линия разъединения сирийских и израильских войск на Голанских высотах находится под контролем сирийских военных. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al-Manar. По ее информации, сирийская сторона обеспечивает безопасность вдоль всей линии разъединения от пограничного с Ливаном района Шебаа до пункта Маарая на стыке оккупированной части Голан с территорией Иордании, передает УНН.

Сирийский военный источник заявил телеканалу, что присутствию вооруженных группировок у границы демилитаризованной зоны положен конец, и ситуация вернулась к статус-кво, которое существовало до захвата пограничных селений боевиками.

По сведениям газеты Al-Watan, Силы ООН по наблюдению за разъединением сирийских и израильских войск (СООННР) уже в августе возобновят свою миротворческую миссию в этом районе.

Согласно международным договоренностям, в буферной зоне между Израилем и Сирией не должно находиться никаких вооруженных элементов, кроме миротворцев ООН, которые отслеживают соблюдение режима прекращения огня. По состоянию на октябрь 2017 года число военнослужащих контингента составляло 949 человек, число гражданских сотрудников — 131.

Как сообщал УНН, руководство Израиля в рамках договоренностей с Россией признает контроль сирийских властей над территориями в южной части Сирии и начинает работу по реализации соглашения о разъединении с 1974 года.

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