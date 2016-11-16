ЗМІ: риторика Д.Трампа може зіграти на руку терористам
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Співробітники адміністрації США, що займаються антитерористичною діяльністю, побоюються, що риторика новообраного президента Дональда Трампа відкине назад всі їх зусилля і може зіграти на руку терористам, передає УНН з посиланням на The Daily Beast.
Адміністрація США вважає, що передвиборчі заяви мільярдера щодо мусульман можуть дати привід бойовикам з терористичного угруповання “Ісламська держава” стверджувати, що Сполучені Штати беруть участь у релігійній війні.
На думку представника Пентагону, прирівнювання радикального тероризму до ісламу не тільки помилкове, але і “не дуже доцільне, якщо ми говоримо про нанесення ІД повної поразки”. Він підкреслив, що такі висловлювання дозволять терористам стверджувати, що вони захищають мусульман у всьому світі.
Як повідомляв УНН, протестні групи у Сполучених Штатах Америки, які організовують акції проти обрання президентом країни республіканця-мільярдера Дональда Трампа, заявили про об’єднання в альянс під назвою “Не мій президент”.