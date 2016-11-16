СМИ: риторика Д.Трамп может сыграть на руку террористам
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сотрудники администрации США, занимающиеся антитеррористической деятельностью, опасаются, что риторика новоизбранного президента Дональда Трампа отбросит назад все их усилия и может сыграть на руку террористам, передает УНН со ссылкой на The Daily Beast.
Администрация США считает, что предвыборные заявления миллиардера в отношении мусульман могут дать повод боевикам из террористической группировки "Исламское государство" утверждать, что Соединенные Штаты участвуют в религиозной войне.
По мнению представителя Пентагона, приравнивание радикального терроризма к исламу не только ошибочно, но и "не очень целесообразно, если мы говорим о нанесении ИГ полного поражения". Он подчеркнул, что такие высказывания позволят террористам утверждать, что они защищают мусульман во всем мире.
Как сообщал УНН, протестные группы в Соединенных Штатах Америки, которые организуют акции против избрания президентом страны республиканца-миллиардера Дональда Трампа, заявили об объединении в альянс под названием "Не мой президент".