ЗМІ: поліція ідентифікувала стрілка в Торонто
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Поліція Торонто встановила особу стрільця, який відкрив вогонь по людям в Торонто в неділю. Про це в понеділок повідомив телеканал CBC з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах, інформує УНН.
За даними телеканалу, стрільцем є 29-річний Фейсал Хуссейн, який проживав в Торонто. Він був застрелений поліцейськими на місці злочину. Іншої інформації про нього поки немає.
Раніше шеф поліції мегаполісу Марк Сандерс підтвердив загибель 10-річної дівчинки і 18-річної жінки в недільній перестрілці в районі Гріктаун. “Також 13 осіб у віці від 10 до 59 років отримали поранення різного ступеня тяжкості”, — сказав він.
Сандерс також додав, що в даний час поліція “повністю контролює ситуацію в місті”.
Інцидент стався пізно увечері в неділю в районі Гріктаун на одній з жвавих вулиць, де знаходиться багато кафе і ресторанів. Чоловік відкрив стрілянину з пістолета по людях в одному з ресторанів, а потім вступив в перестрілку з поліцейськими і був убитий. Поліція зараз працює з очевидцями події і намагається встановити мотиви стрілка, не виключаючи і версію теракту.
Як повідомляв УНН, невідомий намагався напасти на солдата почесної варти біля парламенту Канади.