СМИ: полиция идентифицировала стрелка в Торонто

По данным телеканала, стрелком является 29-летний Фейсал Хуссейн, проживавший в Торонто. Он был застрелен полицейскими на месте преступления. Другой информации о нем пока нет.

Ранее шеф полиции мегаполиса Марк Сандерс подтвердил гибель 10-летней девочки и 18-летней женщины в воскресной перестрелке в районе Гриктаун. “Также 13 человек в возрасте от 10 до 59 лет получили ранения различной степени тяжести”, — сказал он.

Сандерс также добавил, что в настоящее время полиция “полностью контролирует ситуацию в городе”.

Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье в районе Гриктаун на одной из оживленный улиц, где находится много кафе и ресторанов. Мужчина открыл стрельбу из пистолета по людям в одном из ресторанов, а затем вступил в перестрелку с полицейскими и был убит. Полиция сейчас работает с очевидцами происшествия и пытается установить мотивы стрелка, не исключая и версию теракта.

Как сообщал УНН, неизвестный пытался напасть на солдата почетного караула возле парламента Канады.