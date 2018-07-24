СМИ: полиция идентифицировала стрелка в Торонто
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Полиция Торонто установила личность стрелка, который открыл огонь по людям в Торонто в воскресенье. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, передает УНН.
По данным телеканала, стрелком является 29-летний Фейсал Хуссейн, проживавший в Торонто. Он был застрелен полицейскими на месте преступления. Другой информации о нем пока нет.
Ранее шеф полиции мегаполиса Марк Сандерс подтвердил гибель 10-летней девочки и 18-летней женщины в воскресной перестрелке в районе Гриктаун. “Также 13 человек в возрасте от 10 до 59 лет получили ранения различной степени тяжести”, — сказал он.
Сандерс также добавил, что в настоящее время полиция “полностью контролирует ситуацию в городе”.
Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье в районе Гриктаун на одной из оживленный улиц, где находится много кафе и ресторанов. Мужчина открыл стрельбу из пистолета по людям в одном из ресторанов, а затем вступил в перестрелку с полицейскими и был убит. Полиция сейчас работает с очевидцами происшествия и пытается установить мотивы стрелка, не исключая и версию теракта.
Как сообщал УНН, неизвестный пытался напасть на солдата почетного караула возле парламента Канады.