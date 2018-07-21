ЗМІ: норвезький вертоліт впав на півночі Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Норвезький легкий вертоліт, на борту якого було двоє людей, впав у суботу на півночі Фінляндії в громаді Енонтекійо. Про це повідомила газета Iltalehti з посиланням на норвезькі рятувальні служби, передає УНН.
“Норвезький вертоліт з двома людьми на борту впав в Фінляндії недалеко від села Кільпіс’ярві”, — йдеться в повідомленні рятувальних служб.
Там відзначили, що координують пошукові роботи з фінською стороною. На місце з Норвегії вилетіли два вертольоти швидкої допомоги. У районі події, за повідомленням норвезької влади, сприятлива погода, причина аварії поки залишається невідомою.
Як повідомляв УНН, капітан прогулянкового судна, яке затонуло на озері Тейбл-Рок в штаті Міссурі в четвер, сказав пасажирам, що немає необхідності надягати рятувальні жилети.