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ЗМІ: норвезький вертоліт впав на півночі Фінляндії

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Норвезький легкий вертоліт, на борту якого було двоє людей, впав у суботу на півночі Фінляндії в громаді Енонтекійо. Про це повідомила газета Iltalehti з посиланням на норвезькі рятувальні служби, передає УНН.

“Норвезький вертоліт з двома людьми на борту впав в Фінляндії недалеко від села Кільпіс’ярві”, — йдеться в повідомленні рятувальних служб.

Там відзначили, що координують пошукові роботи з фінською стороною. На місце з Норвегії вилетіли два вертольоти швидкої допомоги. У районі події, за повідомленням норвезької влади, сприятлива погода, причина аварії поки залишається невідомою.

Як повідомляв УНН, капітан прогулянкового судна, яке затонуло на озері Тейбл-Рок в штаті Міссурі в четвер, сказав пасажирам, що немає необхідності надягати рятувальні жилети.

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