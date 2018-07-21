СМИ: норвежский вертолет упал на севере Финляндии

“Норвежский вертолет с двумя людьми на борту упал в Финляндии недалеко от села Кильписьярви”, — говорится в сообщении спасательных служб.

Там отметили, что координируют поисковые работы с финской стороной. На место из Норвегии вылетели два вертолета скорой помощи. В районе происшествия, по сообщению норвежских властей, благоприятная погода, причина аварии пока остается неизвестной.

Как сообщал УНН, капитан прогулочного судна, затонувшего на озере Тейбл-Рок в штате Миссури в четверг, сказал пассажирам, что нет необходимости надевать спасательные жилеты.