ЗМІ: невідомий намагався напасти на солдата почесної варти біля парламенту Канади

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Київ • УНН

 • 9175 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Озброєний ножем чоловік спробував напасти на одного з військовослужбовців почесної варти біля будівлі канадського парламенту. Про це повідомила місцева газета National Post, інформує УНН.

За її даними, інцидент стався о 10:15 за місцевим часом (17:15 за Києвом) під час церемонії зміни варти. Нападник був затриманий. “Завдяки швидкій реакції наших солдатів, Королівської канадської кінної поліції і парламентських охоронних служб потенційна загроза була виявлена і нейтралізована. Ніхто не постраждав в результаті інциденту”, — наводить видання слова представника міністерства національної оборони країни.

Телеканал CTV з посиланням на свої джерела в оборонному відомстві повідомив, що поліцейські звернули увагу на 24-річного чоловіка, який поводився підозріло. При затриманні у нього було знайдено ніж, після чого він був заарештований і зараз знаходиться під вартою. У заяві управління поліції Оттави йдеться, що йде розслідування, а “іншої інформації ми поки надати не можемо”.

Як повідомляв УНН, троє людей, включаючи нападника, загинули і 13 були поранені у результаті стрілянини в неділю в канадському місті Торонто.

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