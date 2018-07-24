ЗМІ: невідомий намагався напасти на солдата почесної варти біля парламенту Канади

За її даними, інцидент стався о 10:15 за місцевим часом (17:15 за Києвом) під час церемонії зміни варти. Нападник був затриманий. “Завдяки швидкій реакції наших солдатів, Королівської канадської кінної поліції і парламентських охоронних служб потенційна загроза була виявлена і нейтралізована. Ніхто не постраждав в результаті інциденту”, — наводить видання слова представника міністерства національної оборони країни.

Телеканал CTV з посиланням на свої джерела в оборонному відомстві повідомив, що поліцейські звернули увагу на 24-річного чоловіка, який поводився підозріло. При затриманні у нього було знайдено ніж, після чого він був заарештований і зараз знаходиться під вартою. У заяві управління поліції Оттави йдеться, що йде розслідування, а “іншої інформації ми поки надати не можемо”.

Як повідомляв УНН, троє людей, включаючи нападника, загинули і 13 були поранені у результаті стрілянини в неділю в канадському місті Торонто.