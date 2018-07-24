СМИ: неизвестный пытался напасть на солдата почетного караула у парламента Канады
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Вооруженный ножом мужчина попытался напасть на одного из военнослужащих почетного караула у здания канадского парламента. Об этом сообщила местная газета National Post, передает УНН.
По ее данным, инцидент произошел в 10:15 по местному времени (17:15 по Киеву) во время церемонии смены караула. Нападавший был задержан. “Благодаря быстрой реакции наших солдат, Королевской канадской конной полиции и парламентских охранных служб потенциальная угроза была выявлена и нейтрализована. Никто не пострадал в результате инцидента”, — приводит издание слова представителя министерства национальной обороны страны.
Телеканал CTV со ссылкой на свои источники в оборонном ведомстве сообщил, что полицейские обратили внимание на 24-летнего мужчину, который вел себя подозрительно. При задержании у него был найден нож, после чего он был арестован и сейчас находится под стражей. В заявлении управления полиции Оттавы говорится, что идет расследование, а “другой информации мы пока предоставить не можем”.
Как сообщал УНН, три человека, включая нападавшего, погибли и 13 были ранены в результате стрельбы в воскресенье в канадском городе Торонто.