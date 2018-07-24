СМИ: неизвестный пытался напасть на солдата почетного караула у парламента Канады

По ее данным, инцидент произошел в 10:15 по местному времени (17:15 по Киеву) во время церемонии смены караула. Нападавший был задержан. “Благодаря быстрой реакции наших солдат, Королевской канадской конной полиции и парламентских охранных служб потенциальная угроза была выявлена и нейтрализована. Никто не пострадал в результате инцидента”, — приводит издание слова представителя министерства национальной обороны страны.

Телеканал CTV со ссылкой на свои источники в оборонном ведомстве сообщил, что полицейские обратили внимание на 24-летнего мужчину, который вел себя подозрительно. При задержании у него был найден нож, после чего он был арестован и сейчас находится под стражей. В заявлении управления полиции Оттавы говорится, что идет расследование, а “другой информации мы пока предоставить не можем”.

Как сообщал УНН, три человека, включая нападавшего, погибли и 13 были ранены в результате стрельбы в воскресенье в канадском городе Торонто.