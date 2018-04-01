ЗМІ дізналися про 70 постраждалих при зіткненнях на ізраїльському кордоні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Під час протестів на кордоні Ізраїлю і Сектора Гази в результаті зіткнень з ізраїльськими військовими були поранені і застрелені близько 70 палестинців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Як заявив президент Палестини Махмуд Аббас, відповідальність за насильство несе Ізраїль. За словами ізраїльського прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, його країна захищала свої суверенітет і громадян.

Зіткнення відбулися, коли палестинці зібралися близько ізраїльського кордону і почали кидати каміння в бік військових. В результаті ізраїльські силовики спробували придушити заворушення. Жертвами зіткнень стали щонайменше 15 палестинців. За словами ізраїльських військових, деякі з протестуючих відкривали по ним вогонь, штовхали до них палаючі шини і кидали горючу суміш. В Ізраїлі відзначили, що вісім з 15 загиблих були членами “Хамас”, а ще двоє належали до інших військових угрупувань.

Акція протестів палестинців триває з 30 березня і триватиме до 15 травня. Як повідомляє Reuters, учасники протесту встановили намети біля ізраїльського кордону довжиною в 65 км. У свою чергу, в Ізраїлі заявили, що розмістять на кордоні з сектором Гази більше 100 снайперів.

Як повідомляв УНН, ООН стурбована можливістю погіршення ситуації у Секторі Гази.

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