ЗМІ дізналися про 70 постраждалих при зіткненнях на ізраїльському кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Під час протестів на кордоні Ізраїлю і Сектора Гази в результаті зіткнень з ізраїльськими військовими були поранені і застрелені близько 70 палестинців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Як заявив президент Палестини Махмуд Аббас, відповідальність за насильство несе Ізраїль. За словами ізраїльського прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, його країна захищала свої суверенітет і громадян.
Зіткнення відбулися, коли палестинці зібралися близько ізраїльського кордону і почали кидати каміння в бік військових. В результаті ізраїльські силовики спробували придушити заворушення. Жертвами зіткнень стали щонайменше 15 палестинців. За словами ізраїльських військових, деякі з протестуючих відкривали по ним вогонь, штовхали до них палаючі шини і кидали горючу суміш. В Ізраїлі відзначили, що вісім з 15 загиблих були членами “Хамас”, а ще двоє належали до інших військових угрупувань.
Акція протестів палестинців триває з 30 березня і триватиме до 15 травня. Як повідомляє Reuters, учасники протесту встановили намети біля ізраїльського кордону довжиною в 65 км. У свою чергу, в Ізраїлі заявили, що розмістять на кордоні з сектором Гази більше 100 снайперів.
Як повідомляв УНН, ООН стурбована можливістю погіршення ситуації у Секторі Гази.