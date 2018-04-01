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СМИ узнали о 70 пострадавших при столкновениях на израильской границе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Во время протестов на границе Израиля и Сектора Газа в результате столкновений с израильскими военными были ранены и застрелены около 70 палестинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Как заявил президент Палестины Махмуд Аббас, ответственность за насилие несет Израиль. По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, его страна защищала свои суверенитет и граждан.

Столкновения произошли, когда палестинцы собрались около израильской границе и начали кидать камни в сторону военных. В результате израильские силовики попытались подавить беспорядки. Жертвами столкновений стали по меньшей мере 15 палестинцев. По словам израильских военных, некоторые из протестующих открывали по ним огонь, толкали к ним горящие шины и бросали горючую смесь. В Израиле отметили, что восемь из 15 погибших были членами “Хамас”, а еще двое принадлежали к других военным группировкам.

Акция протестов палестинцев продолжается с 30 марта и продлится до 15 мая. Ка к сообщает Reuters, протестующие установили палатки около израильской границе длиной в 65 км. В свою очередь, в Израиле заявили, что разместят на границе с сектором Газа более 100 снайперов.

Как сообщал УНН, ООН обеспокоена возможностью ухудшения ситуации в секторе Газа.

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