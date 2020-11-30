ЗМІ дізналися причину смерті Шона Коннері
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Британський актор Шон Коннері помер від викликаної пневмонією дихальної недостатності, старості та аритмії. Про це повідомив портал TMZ з посиланням на свідоцтво про смерть. У документі сказано, що смерть наступила 31 жовтня о 1:30 ранку (8:30 за київським часом), передає УНН.
За словами дружини актора Мішелін Рокбрюн, він помер уві сні у своєму будинку на Багамах в оточенні родини. Йому було 90 років.
Шон Коннері народився 25 серпня 1930 року. На великому екрані він дебютував у віці 28 років в мелодрамі “В інший час, в іншому місці”. Через чотири роки на екрани вийшов найвідоміший фільм з його участю про агента 007 Джеймса Бонда. Після цього він знявся ще в шести фільмах бондіани. Всього він зіграв більш ніж у 70 картинах.
За час своєї акторської кар’єри Коннері став лауреатом премії “Оскар”, дворазовим лауреатом премії BAFTA, а також триразовим лауреатом “Золотого глобуса”.
Наприкінці жовтня стало відомо про смерть актора.