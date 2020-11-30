ЗМІ дізналися причину смерті Шона Коннері

За словами дружини актора Мішелін Рокбрюн, він помер уві сні у своєму будинку на Багамах в оточенні родини. Йому було 90 років.

Шон Коннері народився 25 серпня 1930 року. На великому екрані він дебютував у віці 28 років в мелодрамі “В інший час, в іншому місці”. Через чотири роки на екрани вийшов найвідоміший фільм з його участю про агента 007 Джеймса Бонда. Після цього він знявся ще в шести фільмах бондіани. Всього він зіграв більш ніж у 70 картинах.

За час своєї акторської кар’єри Коннері став лауреатом премії “Оскар”, дворазовим лауреатом премії BAFTA, а також триразовим лауреатом “Золотого глобуса”.

Наприкінці жовтня стало відомо про смерть актора.