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Помер актор Шон Коннері

Помер актор Шон Коннері

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Британський актор Шон Коннері, найбільше відомий за роллю Джеймса Бонда, помер у віці 90 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

"За словами його сім'ї, сер Шон Коннері помер у віці 90 років. Шотландський актор був відомий, перш за все, тим, що зіграв Джеймса Бонда, він першим вивів цю роль на великий екран і з'явився в семи шпигунських трилерах. Його акторська кар'єра тривала десятиліття, і його численні нагороди включали Оскар, дві нагороди Bafta і три Золотих глобуси", - пише видання.

Відзначається, що серед інших фільмів сера Шона - "Полювання за "Червоним Жовтнем", "Індіана Джонс і останній хрестовий похід" і "Скеля".

Його в значній мірі вважали найкращим актором, що зіграв агента 007 в давньої франшизі, і часто його так називали в опитуваннях.

"Оскар" він отримав в 1988 році, коли був названий кращим актором другого плану за роль ірландського поліцейського у фільмі "Недоторканні".

"Він був посвячений у лицарі королевою в палаці Холіруд в 2000 році. У серпні йому виповнилося 90 років", - додає видання.

Нагадаємо, астролог знаменитостей і мати актора Сильвестра Сталлоне Жаклін померла у віці 98 років.

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