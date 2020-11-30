СМИ узнали причину смерти Шона Коннери

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 15436 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 46288 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 65993 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 78311 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 90598 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112616 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114315 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126243 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156174 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202348 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Актуальное
СМИ узнали причину смерти Шона Коннери

СМИ узнали причину смерти Шона Коннери

Киев  •  УНН

 • 18885 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Британский актер Шон Коннери умер от вызванной пневмонией дыхательной недостаточности, старости и аритмии. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти. В документе сказано, что смерть наступила 31 октября в 1:30 утра (8:30 по киевскому времени), передает УНН.

По словам жены актера Мишелин Рокбрюн, он умер во сне в своем доме на Багамах в окружении семьи. Ему было 90 лет.

Шон Коннери родился 25 августа 1930 года. На большом экране он дебютировал в возрасте 28 лет в мелодраме “В другое время, в другом месте”. Через четыре года на экраны вышел самый известный фильм с его участием об агенте 007 Джеймсе Бонде. После этого он снялся еще в шести фильмах бондианы. Всего он сыграл более чем в 70 картинах.

За время своей актерской карьеры Коннери стал лауреатом премии “Оскар”, двукратным лауреатом премии BAFTA, а также трехкратным лауреатом “Золотого глобуса”.

В конце октября стало известно о смерти актера.

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