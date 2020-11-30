СМИ узнали причину смерти Шона Коннери

По словам жены актера Мишелин Рокбрюн, он умер во сне в своем доме на Багамах в окружении семьи. Ему было 90 лет.

Шон Коннери родился 25 августа 1930 года. На большом экране он дебютировал в возрасте 28 лет в мелодраме “В другое время, в другом месте”. Через четыре года на экраны вышел самый известный фильм с его участием об агенте 007 Джеймсе Бонде. После этого он снялся еще в шести фильмах бондианы. Всего он сыграл более чем в 70 картинах.

За время своей актерской карьеры Коннери стал лауреатом премии “Оскар”, двукратным лауреатом премии BAFTA, а также трехкратным лауреатом “Золотого глобуса”.

В конце октября стало известно о смерти актера.