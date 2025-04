ЗМІ: Арбузова, Пшонку і Клименка можуть вивести з-під санкцій ЄС

"Також можливо, що колишній прем'єр-міністр України Арбузов, колишній міністр доходів Клименко, колишній генеральний прокурор Пшонка та його син Артем можуть бути виключені з того ж списку", - зазначив Йозвяк, додавши цей коментар до свого вчорашнього повідомлення про можливе зняття санкцій ЄС з колишніх українських високопосадовців часів Януковича.

Нагадаємо, 28 січня Йозвяк повідомив, що Азарова, Ставицького і сина Януковича можуть вивести з-під санкцій ЄС. Тоді журналіст зазначив, що чув, що "Київ повинен робити більше".

ЄС вводить різні види обмежувальних заходів щодо Росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію України. Окрім персональних санкцій діють ще економічні санкції, націлені на певні сектори економіки РФ. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з анексованим РФ Кримом та Севастополем.

Окрім того, у березні 2014 року Рада ЄС вирішила заморозити активи осіб, відповідальних за привласнення українських державних коштів.

