ЗМІ: Арбузова, Пшонку і Клименка можуть вивести з-під санкцій ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Європейський Союз може виключити зі свого санкційного списку високопосадовців часів колишнього президента Віктора Януковича - експрем'єр-міністра Сергія Арбузова, ексміністра доходів Олександра Клименка, ексгенпрокурора Віктора Пшонку та його сина. Про це повідомив в Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
"Також можливо, що колишній прем'єр-міністр України Арбузов, колишній міністр доходів Клименко, колишній генеральний прокурор Пшонка та його син Артем можуть бути виключені з того ж списку", - зазначив Йозвяк, додавши цей коментар до свого вчорашнього повідомлення про можливе зняття санкцій ЄС з колишніх українських високопосадовців часів Януковича.
Нагадаємо, 28 січня Йозвяк повідомив, що Азарова, Ставицького і сина Януковича можуть вивести з-під санкцій ЄС. Тоді журналіст зазначив, що чув, що "Київ повинен робити більше".
ЄС вводить різні види обмежувальних заходів щодо Росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію України. Окрім персональних санкцій діють ще економічні санкції, націлені на певні сектори економіки РФ. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з анексованим РФ Кримом та Севастополем.
Окрім того, у березні 2014 року Рада ЄС вирішила заморозити активи осіб, відповідальних за привласнення українських державних коштів.
its also possible that the former PM of #Ukraine Arbuzov, the former minister for revenues Klymenko, the former prosecutor general Pshonka and his son Artem might be removed from the same list. #Russia https://t.co/U5JEhl7gLW— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 29, 2020