СМИ: Арбузова, Пшонку и Клименко могут вывести из-под санкций ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Европейский Союз может исключить из своего санкционного списка чиновников времен бывшего президента Виктора Януковича - экс-премьер-министра Сергея Арбузова, экс-министра доходов Александра Клименко, экс-генпрокурора Виктора Пшонку и его сына. Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Также возможно, что бывший премьер-министр Украины Арбузов, бывший министр доходов Клименко, бывший генеральный прокурор Пшонка и его сын Артем могут быть исключены из того же списка", - отметил Йозвяк, добавив этот комментарий к своему вчерашнего сообщению о возможном снятии санкций ЕС с бывших украинских чиновников времен Януковича.
Напомним, 28 января Йозвяк сообщил, что Азарова, Ставицкого и сына Януковича могут вывести из-под санкций ЕС. Тогда журналист отметил, что слышал, что "Киев должен делать больше".
ЕС вводит различные виды ограничительных мер в отношении России с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины. Кроме персональных санкций действуют еще экономические санкции, нацеленные на определенные сектора экономики РФ. Также действуют введенные ЕС ограничения на экономические отношения с аннексированным РФ Крымом и Севастополем.
Кроме того, в марте 2014 года Совет ЕС решил заморозить активы лиц, ответственных за присвоение украинских государственных средств.
its also possible that the former PM of #Ukraine Arbuzov, the former minister for revenues Klymenko, the former prosecutor general Pshonka and his son Artem might be removed from the same list. #Russia https://t.co/U5JEhl7gLW— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 29, 2020