СМИ: Арбузова, Пшонку и Клименко могут вывести из-под санкций ЕС

"Также возможно, что бывший премьер-министр Украины Арбузов, бывший министр доходов Клименко, бывший генеральный прокурор Пшонка и его сын Артем могут быть исключены из того же списка", - отметил Йозвяк, добавив этот комментарий к своему вчерашнего сообщению о возможном снятии санкций ЕС с бывших украинских чиновников времен Януковича.

Напомним, 28 января Йозвяк сообщил, что Азарова, Ставицкого и сына Януковича могут вывести из-под санкций ЕС. Тогда журналист отметил, что слышал, что "Киев должен делать больше".

ЕС вводит различные виды ограничительных мер в отношении России с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины. Кроме персональных санкций действуют еще экономические санкции, нацеленные на определенные сектора экономики РФ. Также действуют введенные ЕС ограничения на экономические отношения с аннексированным РФ Крымом и Севастополем.

Кроме того, в марте 2014 года Совет ЕС решил заморозить активы лиц, ответственных за присвоение украинских государственных средств.

its also possible that the former PM of #Ukraine Arbuzov, the former minister for revenues Klymenko, the former prosecutor general Pshonka and his son Artem might be removed from the same list. #Russia https://t.co/U5JEhl7gLW

