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Зловмиснику, який з молотком напав на жінку в Києві, оголошено про підозру

Зловмиснику, який з молотком напав на жінку в Києві, оголошено про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Київською місцевою прокуратурою №5 повідомлено про підозру 32-річному уродженцю Республіки Узбекистан за фактом замаху на умисне вбивство та розбійницького нападу на 54-річну жительку міста Києва. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.

Напад стався 18 березня 2018 року в Оболонському районі столиці.

Побачивши на вулиці потерпілу, злочинець з метою пограбування підбіг до неї та наніс не менше десяти ударів по голові молотком. Після чого вирвав з руки жінки мобільний телефон та намагався заволодіти сумкою, однак зрозумівши, що його дії помічені сторонніми людьми викинув телефон та намагався втекти.

Зловмисника вдалося затримати по гарячих слідах. Внаслідок розбійного нападу потерпіла отримала закриту черепно-мозкову травму та множинні забійні рани голови.

19.03.2018 процесуальним керівником у кримінальному провадженні затриманому повідомлено про підозру за ч.3 ст.15, п.6 ч.2 ст.115 (незакінчений замах на умисне вбивство з корисливих мотивів) та ч.1 ст.187 (розбій) КК України.

На даний час до суду скеровано клопотання про обрання зловмиснику запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Досудове слідство триває.

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