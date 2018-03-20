Злоумышленнику, который с молотком напал на женщину в Киеве, объявлено о подозрении

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Киевской местной прокуратурой №5 сообщено о подозрении 32-летнему уроженцу Республики Узбекистан по факту покушения на умышленное убийство и разбойного нападения на 54-летнюю жительницу города Киева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.

Нападение произошло 18 марта 2018 в Оболонском районе столицы.

Увидев на улице потерпевшую, преступник с целью ограбления подбежал к ней и нанес не менее десяти ударов по голове молотком. После чего вырвал из рук женщины мобильный телефон и пытался завладеть сумкой, однако поняв, что его действия замечены посторонними людьми выбросил телефон и пытался убежать.

Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Вследствие разбойного нападения потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму и множественные раны головы.

19.03.2018 процессуальным руководителем в уголовном производстве задержанному сообщено о подозрении по ч.3 ст.15, п.6 ч.2 ст.115 (незаконченное покушение на умышленное убийство из корыстных побуждений) и ч.1 ст.187 (разбой) УК Украина.

В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается.

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