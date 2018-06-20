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У полтавського бізнесмена викрали масло на понад 700 тис. гривень

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 20 червня. УНН. Група шахраїв вкрала фуру з маслом на суму понад 700 тисяч гривень на Кіровоградщині. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області, передає УНН

Зловмисники дізналися про закупівлю підприємцем з Полтави 20 тонн вершкового масла і вмовили експедитора змінити маршрут та відвантажили продукції на території Світловодського району.

Повідомлення про пригоду надійшло до Світловодського відділу поліції. Із заявою про злочин звернувся приватний підприємець та розповів, що експедитора, який працював за наймом, невідомі особи умовили відвезти оплачений ним товар не за місцем призначення.

Відреагувавши на повідомлення, працівники Світловодського відділу поліції виїхали за адресою, вказаною представником потерпілої сторони. В приміщенні складу правоохоронці виявили та вилучили значну частину речових доказів – 13 тонн продукції.

Кілька тонн від загальної кількості зловмисники встигли завантажити до двох мікроавтобусів та втекти.
Визначившись із можливим напрямком руху підозрюваних, працівники Світловодського відділу поліції вирушили до Полтавської області. Та за місцем мешкання особи лишатися не стали. Усіх чотирьох зловмисників поліцейські зупинили з допомогою колег із Сумщини вже на території іншої області.

Підозрюваними виявилися мешканці Кременчука. Організатором шахрайської "схеми" виступив 32-річний не судимий громадянин, поплічниками – двоє раніше судимих за особливо тяжкі злочини його знайомих та їх неповнолітній родич.

Наразі за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України. За скоєне особам загрожує покарання у вигляді від 5 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі вкрали відому скульптуру "Кота Морріса". 

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