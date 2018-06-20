У полтавского бизнесмена украли масло на более 700 тыс. гривен

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 27912 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 69875 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 104457 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 112477 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 126650 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 143624 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147276 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 188425 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157228 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143246 просмотра

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У полтавского бизнесмена украли масло на более 700 тыс. гривен

У полтавского бизнесмена украли масло на более 700 тыс. гривен

Киев  •  УНН

 • 9580 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 20 июня. УНН. Группа мошенников украла фуру с маслом на сумму более 700 тыс. гривен в Кировоградской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области, передает УНН.

Злоумышленники узнали о закупке предпринимателем из Полтавы 20 тонн сливочного масла и уговорили экспедитора изменить маршрут и отгрузили продукции на территории Светловодского района.

Сообщение о происшествии поступило в Светловодское отделение полиции. С заявлением о преступлении обратился частный предприниматель и рассказал, что экспедитора, который работал по найму, неизвестные лица уговорили отвезти оплачен им товар не по месту назначения.

Отреагировав на сообщение, работники Светловодского отдела полиции выехали по адресу, указанному представителем потерпевшей стороны. В помещении склада правоохранители обнаружили и изъяли значительную часть вещественных доказательств - 13 тонн продукции.

Несколько тонн от общего количества злоумышленники успели загрузить до двух микроавтобусов и убежать.
Определившись с возможным направлением движения подозреваемых, работники Светловодского отдела полиции отправились в Полтавской области. И по месту жительства лица оставаться не стали. Всех четырех злоумышленников полицейские остановили с помощью коллег из Сумской области уже на территории другой области.

Подозреваемыми оказались жители Кременчуга. Организатором мошеннической "схемы" выступил 32-летний не судимый гражданин, приспешниками - двое ранее судимых за особо тяжкие преступления его знакомых и их несовершеннолетний родственник.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 190 УК Украины. За содеянное лицам грозит наказание в размере от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе украли известную скульптуру "Кота Морриса".

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