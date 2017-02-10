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Зловмисника, який "замінував" столичний метрополітен, судитимуть

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Київська прокуратурою завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт щодо уродженця м. Рига, який “замінував” дві станції столичного метрополітену. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Зловмисника, який "замінував" столичний метрополітен, судитимуть

Встановлено, що 16 жовтня минулого року чоловік зателефонував з таксофону на спецлінію “102” та повідомив про підготовку вибуху на станції метро “Героїв Дніпра”. Наступного дня зловмисник вдруге зателефонував до поліції та повідомив про замінування вже іншої станції київського метрополітену — “Петрівки”.

На місце події виїжджали слідчо-оперативні групи, проте жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не було виявлено.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч.1, 2 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років.

Наразі обвинувальний акт відносно “мінера” скеровано до Оболонського райсуду для розгляду по суті.

Як повідомляв УНН, псевдомінера чернігівського залізничного вокзалу засуджено до 3 років тюрми.

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