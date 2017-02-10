Злоумышленника, который "заминировал" столичный метрополитен, будут судить

$41.190.15
45.550.30
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 7942 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 50326 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 116497 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 122065 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 132863 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 150981 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 161964 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124639 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139289 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190044 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
65%
Популярные новости

Бои продолжаются: контратака ВСУ возле Шевченко, продвижение окупантов возле трех населенных пунктов

7 апреля, 21:37 • 7522 просмотра

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 9716 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 11514 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 9536 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 11957 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 7942 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 195135 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 250413 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 451971 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 404090 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 29818 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 29341 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 43899 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 66070 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 73071 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Злоумышленника, который "заминировал" столичный метрополитен, будут судить

Киев • УНН

 • 10892 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Киевская прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении уроженца г.Рига, который "заминировал" две станции столичного метрополитена. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Злоумышленника, который "заминировал" столичный метрополитен, будут судить

Установлено, что 16 октября прошлого года мужчина позвонил из таксофона по спецлинии "102" и сообщил о готовящемся взрыве на станции метро "Героев Днепра". На следующий день злоумышленник вдруг позвонил в полицию и сообщил о заминировании уже другой станции киевского метрополитена - "Петровки".

На место происшествия выезжали следственно-оперативные группы, однако никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не было обнаружено.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч.1, 2 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Сейчас обвинительный акт в отношении "минера" ​​направлено в Оболонский райсуд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНН, псевдоминера черниговского железнодорожного вокзала приговорено к 3 годам тюрьмы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.85
Bitcoin
$79,448.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.33
Золото
$3,028.55
Ethereum
$1,577.14