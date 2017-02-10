Злоумышленника, который "заминировал" столичный метрополитен, будут судить

Установлено, что 16 октября прошлого года мужчина позвонил из таксофона по спецлинии "102" и сообщил о готовящемся взрыве на станции метро "Героев Днепра". На следующий день злоумышленник вдруг позвонил в полицию и сообщил о заминировании уже другой станции киевского метрополитена - "Петровки".

На место происшествия выезжали следственно-оперативные группы, однако никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не было обнаружено.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч.1, 2 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Сейчас обвинительный акт в отношении "минера" ​​направлено в Оболонский райсуд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНН, псевдоминера черниговского железнодорожного вокзала приговорено к 3 годам тюрьмы.