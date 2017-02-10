Злоумышленника, который "заминировал" столичный метрополитен, будут судить
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Киевская прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении уроженца г.Рига, который "заминировал" две станции столичного метрополитена. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Установлено, что 16 октября прошлого года мужчина позвонил из таксофона по спецлинии "102" и сообщил о готовящемся взрыве на станции метро "Героев Днепра". На следующий день злоумышленник вдруг позвонил в полицию и сообщил о заминировании уже другой станции киевского метрополитена - "Петровки".
На место происшествия выезжали следственно-оперативные группы, однако никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не было обнаружено.
Действия злоумышленника квалифицированы по ч.1, 2 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Сейчас обвинительный акт в отношении "минера" направлено в Оболонский райсуд для рассмотрения по существу.
Как сообщал УНН, псевдоминера черниговского железнодорожного вокзала приговорено к 3 годам тюрьмы.