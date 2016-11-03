Злочинці пограбували приватний будинок у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Поліція розшукує зловмисників, які скоїли розбійний напад на приватний будинок у Києві. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Так, до поліції звернулася 46-річна жінка-приватний підприємець. Вона розповіла, що ввечері невідомі особи в чорних масках увірвалися до її оселі. Погрожуючи пістолетом, вони наказали господарці віддати всі гроші. Забравши близько 50 тис. доларів США, 10 тис. євро та кілька дорогих ювелірних виробів, розбійники втекли з місця події.
Встановлено, що нападники перелізли через паркан та, підібравши ключі, відчинили двері і потрапили в будинок. А потім, залякуючи, забрали гроші та коштовності.
Зі слів потерпілої, між собою розбійники вели перемови за допомогою рацій і ретельно приховували обличчя під масками. У будинку їх було четверо, а їх спільник перебував біля вхідних дверей.
Відомості про події внесено до ЄРДР ч.4 ст.187 (розбій) КК України. Злочинцям загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.