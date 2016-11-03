Преступники ограбили частный дом в Киеве

Так, в полицию обратилась 46-летняя женщина-частный предприниматель. Она рассказала, что вечером неизвестные в черных масках ворвались в ее дом. Угрожая пистолетом, они приказали хозяйке отдать все деньги. Забрав около 50 тыс. долларов США, 10 тыс. евро и несколько дорогих ювелирных изделий, разбойники скрылись с места происшествия.

Установлено, что нападавшие перелезли через забор и, подобрав ключи, открыли дверь и попали в дом. А потом, запугивая, забрали деньги и драгоценности.

По словам потерпевшей, между собой разбойники вели переговоры с помощью раций и тщательно скрывали лица под масками. В доме их было четверо, а их сообщник находился у входной двери.

Сведения о событии внесли в ЕРДР по ч.4 ст.187 (разбой) УК Украины. Преступникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.