Зірковий баскетболіст НБА завершив кар'єру через аритмію серця

Цитата

За словами 35-річного форварда, проблеми його почали турбувати у недавній грі проти “Лейкерс”. Ситуація настільки стала серйозною, що баскетболіст вирішив не ризикувати своїм здоров’ям.

“Свою останню гру з „Лейкерс“ я провів, відчуваючи аритмію. Пізніше, після матчу мені стало ще гірше. Ця ситуація мене дуже схвилювала. На наступний день я розповів команді про свою проблему, після чого мене відправили на обстеження. Зараз мені вже краще, але те, що я відчув після гри з „Лейкерс“ — найстрашніше, що зі мною траплялося. Я приймаю непросте рішення завершити кар’єру. Я віддав 15 років баскетболу, тепер пора зайнятися здоров’ям і сім’єю”, — наголосив Олдрідж.

Деталі

35-річний Олдрідж відіграв в НБА 15 сезонів. У нинішньому чемпіонаті він набирає в середньому 13,5 очка і робить 4,5 підбирання за гру.

Доповнення

Американець є 7-кратним учасником Матчів зірок НБА (2012-2016, 2018, 2019). Двічі він входив у другу символічну збірну за підсумками сезону (2015-го, 2018) і три рази — в третю (2011, 2014 року, 2016).