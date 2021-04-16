Звездный баскетболист НБА завершил карьеру из-за аритмии сердца
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Тяжелый форвард "Бруклин Нетс" Ламаркус Олдридж завершил карьеру в НБА из-за аритмии сердца, передает УНН со ссылкой на Twitter американца.
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По словам 35-летнего форварда, проблемы его начали беспокоить в недавней игре против “Лейкерс”. Ситуация настолько стала серьезной, что баскетболист решил не рисковать своим здоровьем.
“Свою последнюю игру с „Лейкерс“ я провел, чувствуя аритмию. Позже, после матча мне стало еще хуже. Эта ситуация меня очень взволновала. На следующий день я рассказал команде о своей проблеме, после чего меня отправили на обследование. Сейчас мне уже лучше, но то, что я почувствовал после игры с „Лейкерс“ — самое страшное, что со мной случалось. Я принимаю непростое решение завершить карьеру. Я отдал 15 лет баскетбола, теперь пора заняться здоровьем и семьей”, — подчеркнул Олдридж.
Детали
35-летний Олдридж сыграл в НБА 15 сезонов. В нынешнем чемпионате он набирает в среднем 13,5 очка и делает 4,5 подбора за игру.
Дополнение
Американец является 7-кратным участником Матчей звезд НБА (2012-2016, 2018, 2019). Дважды он входил во вторую символическую сборную по итогам сезона (2015, 2018) и три раза — в третью (2011, 2014 года, 2016).