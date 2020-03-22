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Зіркові мами записали відео із закликом, що карантин – не канікули

Зіркові мами записали відео із закликом, що карантин – не канікули

Київ • УНН

 • 16228 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Зіркові мами записали відео звернення до батьків із закликом, що карантин для дітей – це не канікули. Відповідне відео з'явилося на сторінці МОЗ у Telegram, передає УНН.

"Наші діти – найцінніше. Подбайте про безпеку малечі, поясніть прості правила та забезпечте комфортне навчання вдома. А якщо бачите тривогу в маленьких очах, обов’язково поговоріть зі своєю дитиною. Будьте правильним прикладом для своїх дітей", - йдеться у повідомленні.

Відтак, у відео до батьків звертається Перша леді України Олена Зеленська та телеведучі Марія Єфросиніна та Катерина Осадча.

Нагадаємо, як повідомили джерела Східної правозахисної групи (СПГ), з наступного тижня в ОРДЛО можуть оголосити карантин у навчальних закладах і дитячих садах.

Українські Національні Новини

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