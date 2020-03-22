Звездные мамы записали видео с призывом, что карантин - не каникулы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Звездные мамы записали видео обращение к родителям с призывом, что карантин для детей - это не каникулы. Соответствующее видео появилось на странице Минздрава в Telegram, передает УНН.
"Наши дети - самое ценное. Позаботьтесь о безопасности малышей, объясните простые правила и обеспечьте комфортное обучение на дому. А если видите тревогу в маленьких глазах, обязательно поговорите со своим ребенком. Будьте правильным примером для своих детей", - говорится в сообщении.
Так, в видео к родителям обращается Первая леди Украины Елена Зеленская и телеведущие Мария Ефросинина и Екатерина Осадчая.
Напомним, как сообщили источники Восточной правозащитной группы (СПГ), со следующей недели в ОРДЛО могут объявить карантин в учебных заведениях и детских садах.