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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109302 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 111489 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109997 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 120995 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102854 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106694 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107095 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131726 просмотра

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Звездные мамы записали видео с призывом, что карантин - не каникулы

Звездные мамы записали видео с призывом, что карантин - не каникулы

Киев  •  УНН

 • 16220 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Звездные мамы записали видео обращение к родителям с призывом, что карантин для детей - это не каникулы. Соответствующее видео появилось на странице Минздрава в Telegram, передает УНН.

"Наши дети - самое ценное. Позаботьтесь о безопасности малышей, объясните простые правила и обеспечьте комфортное обучение на дому. А если видите тревогу в маленьких глазах, обязательно поговорите со своим ребенком. Будьте правильным примером для своих детей", - говорится в сообщении.

Так, в видео к родителям обращается Первая леди Украины Елена Зеленская и телеведущие Мария Ефросинина и Екатерина Осадчая.

Напомним, как сообщили источники Восточной правозащитной группы (СПГ), со следующей недели в ОРДЛО могут объявить карантин в учебных заведениях и детских садах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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