Зірка американського баскетболу Брітні Ґрінер оскаржила вирок в росії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Американська баскетболістка Брітні Ґрінер, раніше була визнана винною у зберіганні та торгівлі наркотиками в росії, подала апеляцію на вирок до дев'яти років ув'язнення, повідомили у понеділок її адвокати. Про це УНН пише посилаючись на CNN.
Деталі
Дворазову олімпійську чемпіонку з баскетболу та чемпіонку НБА серед жінок заарештували в лютому в московському аеропорту за зберігання картриджів для електронних сигарет з невеликою кількістю масла каннабісу.
"Команда захисту Брітні Грінер подала апеляцію на вирок", - повідомила її команда юристів.
Дата розгляду апеляції поки що не призначена.
Що передувало
31-річну спортсменку звинуватили в контрабанді наркотиків і на початку серпня засудили до дев'яти років колонії суворого режиму.
Ґрінер визнала себе винною за звинуваченнями, але заявила, що не збиралася вживати заборонену речовину в росії.
Після її арешту Москва і Вашингтон ведуть переговори про потенційний обмін полоненими, незважаючи на напруженість через війну.
Білий дім заявив, що запропонував угоду щодо обміну Ґрінер та колишнього морського піхотинця США Пола Уїлана, який відбуває 16 років у росії за звинуваченням у шпигунстві.
У суботу Москва повідомила, що домагається звільнення відомого торговця зброєю Віктора Бута.
Бут був заарештований у Таїланді в 2008 році, а потім екстрадований до США, де в 2012 році був засуджений до 25 років ув'язнення за звинуваченням у озброєнні повстанців.