лавров заявив, що рф готова обговорити обмін після вироку зірці WNBA Грінер: США відреагували

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"Щодо конкретної теми осіб, які засуджені в росії та США... Є спеціальний канал, який узгоджений президентами, і хто б що не говорив публічно, цей канал зберігає свою актуальність. Якщо американці вирішують знову вдаватися до публічної дипломатії і робити гучні оголошення, заяви, що вони зараз збираються зробити такі-то кроки, це їхня справа, їхня проблема", - сказав лавров на прес-конференції у Камбоджі у п'ятницю.

"Ми готові обговорювати цю тему, але в межах того каналу, який був узгоджений президентами (росії та США) путіним і Байденом", - зазначив він.

Цей дипломатичний канал був узгоджений під час саміту у червні 2021 року між президентом США Джо Байденом та російським володимиром путіним у Женеві, повідомив офіційний представник кремля дмитро пєсков.

У відповідь на брифінгу під час зустрічі міністрів закордонних справ країн АСЕАН у Камбоджі Блінкен сказав: "Ми висунули, як ви знаєте, суттєву пропозицію, за якою росія має з нами взаємодіяти. І те, що міністр закордонних справ лавров сказав сьогодні вранці та заявив публічно, полягає в тому, що вони готові взаємодіяти через канали, які ми створили саме для цього. І ми продовжуватимемо це".

Держсекретар заявив, що засудження та вирок Грінер до дев'яти років ув'язнення "ще більше посилює несправедливість стосовно неї та її неправомірне затримання".

Засудження Грінер "виявляє дуже серйозне занепокоєння (Вашингтона) російською правовою системою та використанням російським урядом неправомірних затримань для просування своїх власних планів з використанням окремих осіб як політичного пішака", сказав Блінкен. "Те саме стосується Пола Вілана", - додав він.

Доповнення

4 серпня російський суд визнав зірку WNBA Брітні Грінер винною у контрабанді наркотиків і засудив до 9 років ув'язнення. Президент США Джо Байден назвав вирок "неприйнятним".