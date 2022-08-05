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лавров заявил, что рф готова обсудить обмен после приговора звезде WNBA Гринер: США отреагировали

лавров заявил, что рф готова обсудить обмен после приговора звезде WNBA Гринер: США отреагировали

Киев • УНН

 • 153633 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Глава МИД россии сергей лавров заявил в пятницу, что рф готова обсуждать с США обмен пленными дипломатическим каналом, о котором договорились президенты обеих стран. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ заявил, что Вашингтон продолжит процесс после предложения россии обсудить на президентском уровне обмен заключенными с участием осужденной звезды WNBA Бритни Гринер, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Насчет конкретной темы лиц, которые осуждены в россии и в США... Есть специальный канал, который согласован президентами, и кто бы что ни говорил публично, этот канал сохраняет свою актуальность. Если американцы решают опять прибегать к публичной дипломатии и делать громогласные объявления, заявления, что они сейчас собираются предпринять такие-то шаги, это их дело, их проблема", - сказал лавров на пресс-конференции в Камбодже в пятницу.

"Мы готовы обсуждать эту тему, но в рамках того канала, который был согласован президентами (россии и США) путиным и Байденом", - отметил он.

Этот дипломатический канал был согласован во время саммита в июне 2021 года между президентом США Джо Байденом и российским владимиром путиным в Женеве, сообщил официальный представитель кремля дмитрий песков.

В ответ на брифинге во время встречи министров иностранных дел стран АСЕАН в Камбодже Блинкен сказал: "Мы выдвинули, как вы знаете, существенное предложение, по которому россия должна с нами взаимодействовать. И то, что министр иностранных дел лавров сказал сегодня утром и заявил публично, заключается в том, что они готовы взаимодействовать через каналы, которые мы создали именно для этого. И мы будем продолжать это".

Госсекретарь заявил, что осуждение и приговор Гринер к девяти годам заключения "еще больше усугубляет несправедливость в отношении нее и ее неправомерное задержание".

Осуждение Гринер "выявляет очень серьезную обеспокоенность (Вашингтона) российской правовой системой и использованием российским правительством неправомерных задержаний для продвижения своих собственных планов с использованием отдельных лиц в качестве политической пешки", сказал Блинкен. "То же касается Пола Уилана", - добавил он.

Дополнение

4 августа российский суд признал звезду WNBA Бритни Гринер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к 9 годам заключения. Президент США Джо Байден назвал приговор "неприемлемым".

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