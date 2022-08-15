Звезда американского баскетбола Бритни Гринер оспорила приговор в россии

Детали

Двухразовую олимпийскую чемпионку по баскетболу и чемпионку НБА среди женщин арестовали в феврале в московском аэропорту за хранение картриджей для электронных сигарет с небольшим количеством масла каннабиса.

"Команда защиты Бритни Гринер подала апелляцию на приговор", - сообщила ее команда юристов.

Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Что предшествовало

31-летнюю спортсменку обвинили в контрабанде наркотиков и в начале августа приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

Гринер признала себя виновной по обвинениям, но заявила, что не собиралась употреблять запрещенное вещество в россии.

После ее ареста Москва и Вашингтон ведут переговоры о потенциальном обмене пленными, несмотря на напряженность из-за войны.

Белый дом заявил, что предложил соглашение по обмену Гринер и бывшего морского пехотинца США Пола Уиллана, отбывающего 16 лет в россии по обвинению в шпионаже.

В субботу Москва сообщила, что добивается освобождения известного торговца оружием Виктора Бута.

Бут был арестован в Таиланде в 2008 году, а затем экстрадирован в США, где в 2012 году был приговорен к 25 годам тюрьмы по обвинению в вооружении повстанцев.