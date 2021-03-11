Зінченко взяв участь у розгромній перемозі “Манчестер Сіті”
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У перенесеному з кінця квітня матчі 33-го туру Англійської Прем’єр-ліги “Манчестер Сіті” Олександра Зінченка вдома приймав “Саутгемптон”, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
Деталі
Наш футболіст з’явився на полі у складі “Містян” удвадцяте в сезоні та відіграв до 81-ї хвилини поєдинку, який закінчився потужною перемогою господарів із рахунком 5:2.
Дублі у матчі оформили Марез та Де Брюйне.
Наразі, маючи в активі 68 очок, “Манчестер Сіті” продовжив впевнено лідирувати в турнірній таблиці АПЛ.
Доповнення
Перенесення зустрічі відбулося через участь команди Пепа Гвардіоли у фіналі Кубку Англійської ліги, запланованому на 25 квітня. Там суперником “містян” буде лондонський “Тоттенхем”.