Зинченко принял участие в разгромной победе "Манчестер Сити"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В перенесенном с конца апреля матче 33-го тура Английской Премьер-лиги “Манчестер Сити” Александра Зинченка дома принимал “Саутгемптон”, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Детали
Наш футболист появился на поле в составе “Горожан” в двадцатый раз в сезоне и сыграл в 81-й минуты поединка, который закончился мощной победой хозяев со счетом 5: 2.
Дубли в матче оформили Марез и Де Брюйне.
Сейчас, имея в активе 68 очков, “Манчестер Сити” продолжил уверенно лидировать в турнирной таблице АПЛ.
Дополнение
Перенос встречи состоялсяиз-за участия команды Пепа Гвардиолы в финале Кубка Английской лиги, запланированном на 25 апреля. Там соперником “горожан” будет лондонский “Тоттенхэм”.