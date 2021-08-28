Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" розгромити "Арсенал"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У третьому турі Англійської Прем’єр-ліги "Манчестер Сіті" вдома декласувати лондонський "Арсенал", повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
Деталі
Олександр Зінченко вийшов на поле у складі господарів одразу після перерви й дограв до фінального свистка рефері зустрічі. Зустріч завершилася із результатом 5:0.
У господарів голи забивали Гюндоган, Торрес, Родрі, Габріель Жезус і ще раз Торрес.
Набравши шість очок, команда українця вийшла на першу сходинку в турнірній таблиці АПЛ.
Доповнення
В інших іграх "Анстон Вілла" розписала мирову із "Брентфордом" – 1:1. "Брайтон" поступився "Евертону" вдома – 0:2.