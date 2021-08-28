Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" розгромити "Арсенал"

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17 березня, 19:38 • 103853 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 133516 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 161587 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 159449 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 181264 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150409 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159538 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221941 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. У третьому турі Англійської Прем’єр-ліги "Манчестер Сіті" вдома декласувати лондонський "Арсенал", повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.

Деталі

Олександр Зінченко вийшов на поле у складі господарів одразу після перерви й дограв до фінального свистка рефері зустрічі. Зустріч завершилася із результатом 5:0.

У господарів голи забивали Гюндоган, Торрес, Родрі, Габріель Жезус і ще раз Торрес.

Набравши шість очок, команда українця вийшла на першу сходинку в турнірній таблиці АПЛ.

Доповнення

В інших іграх "Анстон Вілла" розписала мирову із "Брентфордом" – 1:1. "Брайтон" поступився "Евертону" вдома – 0:2.

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