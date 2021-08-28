Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" розгромити "Арсенал"

Деталі

Олександр Зінченко вийшов на поле у складі господарів одразу після перерви й дограв до фінального свистка рефері зустрічі. Зустріч завершилася із результатом 5:0.

У господарів голи забивали Гюндоган, Торрес, Родрі, Габріель Жезус і ще раз Торрес.

Набравши шість очок, команда українця вийшла на першу сходинку в турнірній таблиці АПЛ.

Доповнення

В інших іграх "Анстон Вілла" розписала мирову із "Брентфордом" – 1:1. "Брайтон" поступився "Евертону" вдома – 0:2.