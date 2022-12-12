Зимові канікули у школярів на Київщині будуть довшими, ніж зазвичай
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Цього навчального року зимові канікули на Київщині будуть довшими, ніж зазвичай, передає УНН із посиланням на повідомлення Київської ОВА.
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Як повідомляли раніше, 99% закладів загальної середньої освіти за рішенням педагогічних рад осінні канікули не проводили, їх було перенесено на зимовий період.
Цьогоріч зимові канікули заплановано провести таким чином:
- з 19.12.2022 – канікули в 77 закладах;
- з 26.12.2022 – канікули в 368 закладах,
- з 31.12.2022 – канікули в 191 закладі освіти.
За даними Кимївської ОВА, діти відпочиватимуть у середньому від трьох до чотирьох тижнів.
"Готуємось до завершення першого навчального семестру та зимових свят", - резюмували в ОВА.
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