Зимові канікули у школярів на Київщині будуть довшими, ніж зазвичай

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Як повідомляли раніше, 99% закладів загальної середньої освіти за рішенням педагогічних рад осінні канікули не проводили, їх було перенесено на зимовий період.

Цьогоріч зимові канікули заплановано провести таким чином:

- з 19.12.2022 – канікули в 77 закладах;

- з 26.12.2022 – канікули в 368 закладах,

- з 31.12.2022 – канікули в 191 закладі освіти.

За даними Кимївської ОВА, діти відпочиватимуть у середньому від трьох до чотирьох тижнів.

"Готуємось до завершення першого навчального семестру та зимових свят", - резюмували в ОВА.

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