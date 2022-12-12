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Зимние каникулы у школьников на Киевщине будут длиннее обычного

Зимние каникулы у школьников на Киевщине будут длиннее обычного

Киев • УНН

 • 574187 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В этом учебном году зимние каникулы на Киевщине будут длиннее обычного, передает УНН со ссылкой на сообщение Киевской ОВА.

Детали

Как сообщалось ранее, 99% учреждений общего среднего образования по решению педагогических советов осенние каникулы не проводили, они были перенесены на зимний период.

В этом году зимние каникулы запланировано провести следующим образом:

– с 19.12.2022 – каникулы в 77 заведениях;
– с 26.12.2022 – каникулы в 368 заведениях,
– с 31.12.2022 – каникулы в 191 учебном заведении.

По данным Кимевской ОВА, дети будут отдыхать в среднем от трех до четырех недель.

"Готовимся к завершению первого учебного семестра и зимних праздников", – резюмировали в ОВА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зимние каникулы для киевских школьников продлятся месяц

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