Зимние каникулы у школьников на Киевщине будут длиннее обычного
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В этом учебном году зимние каникулы на Киевщине будут длиннее обычного, передает УНН со ссылкой на сообщение Киевской ОВА.
Детали
Как сообщалось ранее, 99% учреждений общего среднего образования по решению педагогических советов осенние каникулы не проводили, они были перенесены на зимний период.
В этом году зимние каникулы запланировано провести следующим образом:
– с 19.12.2022 – каникулы в 77 заведениях;
– с 26.12.2022 – каникулы в 368 заведениях,
– с 31.12.2022 – каникулы в 191 учебном заведении.
По данным Кимевской ОВА, дети будут отдыхать в среднем от трех до четырех недель.
"Готовимся к завершению первого учебного семестра и зимних праздников", – резюмировали в ОВА.
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