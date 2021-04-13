Зіграти, як єдине ціле: Зідан виразив готовність до матчу-відповіді із “Ліверпулем”

Цитата

Коуч відзначив, що його підопічні мають зіграти на абсолютній межі, і їм ні на мить неможна буде розслаблятися.

“Усвідомлюємо, який матч нам належить. Не будемо витрачати свої ресурси даремно. „Реал“ завжди виходить на поле тільки з думкою про перемогу. Ми витратили багато сил в іграх з „Ліверпулем“ і „Барселоною“, але повинні будемо знову зіграти на максимумі, і ми до цього готові. Постараємося продовжити те, що почали, і зіграти як єдине ціле. Треба буде битися і атакувати, як згуртована команда. Ми готові до повторної зустрічі”, — наголосив француз.

Доповнення

Матч “Ліверпуль” — “Реал” пройде на “Енфілді” 14-го квітня. Рахунок першої баталії — 3:1 на користь іспанців.