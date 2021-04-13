Зіграти, як єдине ціле: Зідан виразив готовність до матчу-відповіді із “Ліверпулем”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Головний тренер “Реала” Зінедін Зідан дав передматчеву прес-конференцію приурочену другому поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів із “Ліверпулем”, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
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Коуч відзначив, що його підопічні мають зіграти на абсолютній межі, і їм ні на мить неможна буде розслаблятися.
“Усвідомлюємо, який матч нам належить. Не будемо витрачати свої ресурси даремно. „Реал“ завжди виходить на поле тільки з думкою про перемогу. Ми витратили багато сил в іграх з „Ліверпулем“ і „Барселоною“, але повинні будемо знову зіграти на максимумі, і ми до цього готові. Постараємося продовжити те, що почали, і зіграти як єдине ціле. Треба буде битися і атакувати, як згуртована команда. Ми готові до повторної зустрічі”, — наголосив француз.
Доповнення
Матч “Ліверпуль” — “Реал” пройде на “Енфілді” 14-го квітня. Рахунок першої баталії — 3:1 на користь іспанців.