Сыграть, как единое целое: Зидан выразил готовность к ответному матчу с "Ливерпулем"

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Коуч отметил, что его подопечные должны сыграть на абсолютной границы, и им ни на минуту нельзя будет расслабляться.

“Осознаем, какой матч нам предстоит. Не будем тратить свои ресурсы впустую. „Реал“ всегда выходит на поле только с мыслью о победе. Мы потратили много сил в играх с „Ливерпулем“ и „Барселоной“, но должны будем снова сыграть на максимуме, и мы к этому готовы. Постараемся продолжить то, что начали, и сыграть как единое целое. Надо будет биться и атаковать, как сплоченная команда. Мы готовы к ответной встрече ”, - отметил француз.

Дополнение

Матч “Ливерпуль” — “Реал” пройдет на “Энфилде” 14 апреля. Счет первой баталии — 3: 1 в пользу испанцев.